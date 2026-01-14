Groenlandia cosa si è deciso al vertice | Trump minaccia Francia e Germania inviano soldati sull’isola
Al vertice a Washington, il vicepresidente degli Stati Uniti ha incontrato i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia, affrontando questioni legate all’isola. Le decisioni prese e le tensioni emerse sono al centro dell’attenzione internazionale, con la Francia e la Germania che annunciato l’invio di soldati in risposta alle recenti evoluzioni. Questo incontro segna un momento importante nelle relazioni diplomatiche e strategiche riguardanti la Groenlandia.
Il vicepresidente degli Stati Uniti ha incontrato i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia in un vertice tenutosi a Washington. Il risultato principale è che i tre Paesi continueranno a parlarsi, per cercare di "abbassare le tensioni". Nel frattempo però le minacce del presidente Trump continuano. Danimarca, Svezia, Norvegia e anche Germania si preparano a inviare soldati sull'isola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
