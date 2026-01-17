La guerra dei Rossi Graziano versus Valentino | Mi hanno fatto firmare una carta uscivo da quattro ricoveri mi sono fidato di lui

La vicenda tra Graziano e Valentino Rossi, al centro di un confronto tra famiglia e mondo dello sport, si sviluppa attraverso interviste e dichiarazioni pubbliche. Dopo diversi ricoveri e una fase di fiducia tradita, il rapporto tra padre e figlio si è complicato, diventando oggetto di attenzione mediatica. Questa analisi mira a ricostruire i fatti, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di una vicenda che ha attirato l'interesse pubblico e dei media.

Si parlano a distanza. Valentino Rossi a Giorgio Terruzzi, Corriere della Sera. Papà Graziano si confida con il Resto del Carlino, il giornale che ha trasformato in drammone nazionale una delicata vicenda giudiziaria tra i due. Una vita simbiotica – la leggenda della motoGp e quel padre così naif – ormai a pezzi. Con una donna in mezzo, la nuova compagna del 71enne, accusata dal campione di aver “portato a una frattura totale con la famiglia”. Ovviamente ci sono anche i soldi in mezzo, ma Valentino invece li toglie dall’equazione: “Il denaro, in questa storia, non ha alcuna rilevanza, per fortuna mia e anche di Graziano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La guerra dei Rossi. Graziano versus Valentino: «Mi hanno fatto firmare una carta, uscivo da quattro ricoveri, mi sono fidato di lui» Leggi anche: Graziano Rossi contro Valentino: “Mi ha fatto firmare un foglio, ho sbagliato a fidarmi. Ora mi sposo e lo invito al matrimonio” Leggi anche: Parla Ambra, la compagna di Graziano Rossi, papà di Valentino: “Mi hanno offesa e umiliata. Ma ci sono solo io accanto a lui” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Valentino Rossi denuncia la compagna del padre: Ha preso 200 mila euro dal suo conto. La guerra dei Rossi: Valentino vs Graziano e quei 200mila euro spariti - Ma un giudice su istanza del padre afferna che Graziano è pienamente capa ... insella.it

Valentino Rossi: «Sono preoccupato per mio padre, i soldi non c'entrano». Graziano Rossi replica: «Sposo Ambra e lo invito» - Non sono i soldi ad aver spinto Valentino Rossi a denunciare l'attuale compagna del padre Graziano, Ambra Arpino. msn.com

La guerra dei Rossi: Valentino e papà Graziano in tribunale per soldi spariti da un conto - La leggenda della MotoGp accusa la compagna di Graziano di aver sottratto al padre quasi 200. ilnapolista.it

La guerra dei Rossi. Graziano versus Valentino: «Mi hanno fatto firmare una carta, uscivo da quattro ricoveri, mi sono fidato di lui» «Mi ha fatto sentire come Sgarbi». Valentino: «I soldi non c'entrano. È come se non avessi più un padre. La sua relazione ha por - facebook.com facebook

La guerra dei #Rossi: Valentino e papà Graziano in tribunale per soldi spariti da un conto La leggenda della MotoGp accusa la compagna di Graziano di aver sottratto al padre quasi 200.000 euro: c'è in ballo anche una denuncia penale x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.