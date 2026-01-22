Graziano Rossi accusa Valentino sull' amministratore di sostegno trabocchetto e come uno stupido ho firmato

Graziano Rossi ha nuovamente criticato il figlio Valentino, accusandolo di averlo convinto con un “trabocchetto” riguardo alla nomina dell’amministratore di sostegno. In un’intervista, Rossi ha dichiarato di aver firmato senza piena consapevolezza, definendo l’atto come una trappola. La vicenda evidenzia tensioni familiari e apre un dibattito sulla gestione delle questioni legali e personali nel contesto familiare.

Valentino Rossi ha scelto l’amministratore di sostegno per il padre “con un trabocchetto”. Lo riferisce il diretto interessato, Graziano Rossi, che alle telecamere di Dentro la notizia riferisce che quel giorno il figlio, presentatosi insieme all’avvocato e al commercialista, gli avrebbe garantito che un amministratore non avrebbe avuto alcun peso perché “ce l’hanno tutti”, gli avrebbe detto. Quindi lo avrebbe convinto a firmare e “io ci sono cascato come uno stupido”. Graziano Rossi punta il dito contro il figlio Giovedì 22 gennaio le telecamere di Dentro la notizia hanno raggiunto Graziano Rossi, padre del campione Valentino, nei giorni in cui è in atto uno scontro tra papà e figlio a seguito della denuncia di quest’ultimo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

