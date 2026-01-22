Graziano Rossi | Valentino mi ha teso un trabocchetto lui punta ai miei soldi per gestire diverse parentele

Graziano Rossi, padre dell’ex motociclista Valentino, ha commentato pubblicamente una tensione familiare emersa di recente. Durante un’intervista a Dentro la notizia, il 72enne ha accusato il figlio di avergli teso un “trabocchetto” per ottenere denaro e gestire alcune questioni familiari. La vicenda evidenzia le complicazioni nelle relazioni familiari e le difficoltà di comunicazione tra i due, riflettendo un rapporto segnato da tensioni e incomprensioni.

Graziano Rossi, padre dell’ex motociclista Valentino, ha rilasciato un’intervista al programma tv di Canale 5 Dentro la notizia sulla diatriba familiare con il figlio. Le parole di Graziano Rossi sul figlio Valentino. Graziano ha raccontato: «Quando io e Ambra abbiamo avuto modo di dire che pensavamo di sposarci, improvvisamente sulla mia famiglia è calato un velo di paura, un velo di sospetto, perché hanno pensato che se Ambra mi sposa, la loro parte di eredità non la vedevano più. Quando Valentino mi ha messo l’amministratore di sostegno, l’ha fatto con un trabocchetto, perché è venuto a casa mia con due suoi collaboratori, l’avvocato e il commercialista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

