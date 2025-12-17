Due torri sì due torri no | al Giotto spunta pure il Comitato del Ma Anche Basta

Al Giotto si moltiplicano le voci: da chi dice “basta degrado” a chi difende il patrimonio, tra comitati e passioni contrastanti. Tra il sì e il no, nasce anche il gruppo dei favorevoli, pronti a promuovere una riqualificazione rispettosa e consapevole. Una città divisa, ma animata da un forte desiderio di tutela e rinnovamento, senza compromessi né inganni. La sfida tra conservazione e progresso si gioca nel cuore di un quartiere che non si rassegna.

Al Giotto nasce anche il comitato del SÌ: "basta degrado, fatece crescere" Dopo il Comitato dei Contrari, quelli del "un si tocca nulla manco co' le pinze", ecco che al Giotto nasce anche il Comitato dei Favorevoli, gente che invece dice: "Oh, ma 'ndu se va se un se fa mai 'na sega?" Si chiamano Giotto Futuro, nome che già da solo pare una promessa elettorale, ma loro giurano di no, niente politica, solo amore per il cemento buono e la riqualificazione fatta come Dio comanda. "Fa bene la Giunta – scrive la portavoce Corinna Dalla Noce – a dare il via alla riqualificazione urbana ed edilizia del nostro quartiere, che negli ultimi anni è tornato centrale".

