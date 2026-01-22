Graduatorie GPS 2026 come deve compilare la domanda il docente depennato e chi ha abbandonato il servizio

Le graduatorie GPS 2026 rappresentano un passaggio fondamentale per i docenti in cerca di incarichi temporanei. La procedura di compilazione della domanda è essenziale, soprattutto per chi è stato depennato o ha abbandonato il servizio. Con l’imminente riapertura della piattaforma, i docenti potranno aggiornare o presentare la domanda per le supplenze degli anni scolastici 202627 e 202728, assicurando così la partecipazione alle future assegnazioni.

Graduatorie GPS 2026: attesa nelle prossime settimane la riapertura della piattaforma per la presentazione della domanda per le supplenze che saranno conferite ai docenti negli anni scolastici 202627 e 202728. L’OM n. 882024, utilizzata per le GPS degli anni scolastici 202425 e 202526 ci dice quali sono le sanzioni per abbandono di servizio Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 14, sono comunicate al sistema informativo, secondo le istruzioni della guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono. Sono altresì comunicate al sistema informativo la mancata presa di servizio e l’abbandono dei supplenti cui sono stati conferiti gli incarichi di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026, come deve compilare la domanda chi si laurea a giugno in Scienze della formazione primariaPer chi si laurea a giugno in Scienze della formazione primaria e desidera inserirsi nelle graduatorie GPS 2026, è importante conoscere le modalità di compilazione della domanda di aggiornamento o inserimento.

Graduatorie GPS 2026: si presenterà domanda anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto. Tutte le infoLe graduatorie GPS 2026 rappresentano un passo importante per gli insegnanti interessati.

Graduatorie GPS 2026, come deve compilare la domanda chi si laurea a giugno in Scienze della formazione primariaGraduatorie GPS: in arrivo (ma non c'è ancora la data) l'aggiornamento per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Il quesito di una nostra lettrice a [email protected] ... orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026: si presenterà domanda anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto. Tutte le infoGraduatorie GPS 2026: attesa per febbraio l'Ordinanza che disciplinerà l'aggiornamento e i nuovi inserimenti per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Attenzione: sarà possibile aggiornare anche le g ... orizzontescuola.it

Requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS graduatorie provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Il titolo di accesso però deve essere in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda. Vi sono in… x.com

