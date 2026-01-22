Giustizia | Ruotolo Pd ' su pc magistrati accessi remoti nel 2024 segnalati e ignorati'

L'inchiesta di Report evidenzia che nel 2024 alcuni uffici giudiziari avevano segnalato vulnerabilità nei sistemi informatici utilizzati da magistrati. Tuttavia, tali segnalazioni sarebbero state ignorate o sopite su indicazione dell’Esecutivo, coinvolgendo successivamente anche Palazzo Chigi. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle criticità di sicurezza nelle infrastrutture giudiziarie e sulla trasparenza delle comunicazioni ufficiali.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Dalle anticipazioni dell'inchiesta di Report, il settimanale di approfondimento giornalistico di Rai Tre, emerge che, nonostante nel 2024 alcuni uffici giudiziari avessero segnalato ufficialmente l'esistenza di una possibile vulnerabilità nei sistemi informatici utilizzati da giudici e magistrati, la vicenda sarebbe stata messa a tacere su indicazione proveniente dall'Esecutivo, fino a coinvolgere Palazzo Chigi". Così Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria del Partito democratico, commentando le anticipazioni dell'inchiesta che sarà trasmessa domenica da Report". 🔗 Leggi su Iltempo.it

