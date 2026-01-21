Giustizia l’allarme di Report | Accessi ai pc dei magistrati senza permesso Nordio | Accuse surreali

Report segnala che, dal 2019, un’applicazione installata su circa 40.000 computer della magistratura permette accessi remoti senza autorizzazione. L’inchiesta, in onda domenica su Rai3, presenta documenti e testimonianze che sollevano preoccupazioni sulla sicurezza e sulla privacy. Nordio respinge le accuse definendole surreali. Questa vicenda evidenzia l’importanza di garantire trasparenza e tutela dei dati nel sistema giudiziario.

Un software installato sui computer di Procure e Tribunali che, oltre alla manutenzione, potrebbe consentire accesso da remoto e videosorveglianza dei magistrati senza lasciare traccia. È quanto annuncia Report in una puntata in onda domenica sera su Rai3, rivendicando di poterlo dimostrare con documenti e testimonianze audio e video. Secondo quanto si legge nel comunicato del programma, il software sarebbe presente su circa 40.000 computer dell’amministrazione della giustizia: dai dispositivi in uso al personale non togato fino a quelli di giudici e procuratori di ogni ordine e grado. Report sostiene che dal 2019 i tecnici del Dipartimento per l’innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia avrebbero installato il programma su tutti i dispositivi presenti in Procure, Tribunali e uffici giudiziari in Italia, con la motivazione ufficiale di gestire in modo uniforme la manutenzione dei sistemi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

