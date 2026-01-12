Don Giuseppe Rugolo aveva devianza sessuale mascherata da missione pastorale Nel suo pc 19mila accessi ai porno in pochi mesi

La corte d'appello di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della condanna a tre anni per Don Giuseppe Rugolo, accusato di aver nascosto una devianza sessuale sotto il ruolo di sacerdote. Secondo le motivazioni, nel suo computer sono stati rilevati 19.000 accessi a contenuti pornografici in pochi mesi, evidenziando un comportamento incompatibile con la missione pastorale.

Enna, l'ex sacerdote condannato per violenza sessuale su minori: per i giudici Rugolo "aveva un approccio predatorio" - Con riferimento alla diocesi di Piazza Armerina, non vi è stato un proscioglimento nel merito piuttosto la curia, che in primo grado era stata ritenuta responsabile civile, in appello viene esclusa da ... gazzettadelsud.it

Ex sacerdote condannato per i giudici 'aveva un approccio predatorio' - Atti fisici a chiara connotazione sessuale, dissimulati sotto il pretesto di scherzi camerateschi, palpeggiamenti e altro insieme a strategie di manipolazione psicologica che Giuseppe Rugolo, l'ex sac ... msn.com

È tempo di bilanci. Il sindaco Giuseppe Morizzi saluta il 2025 parlando di traguardi raggiunti e guardando al 2026 con obiettivi ancora da conquistare. Con l’occasione augura a tutti un sereno e prospero 2026. Ma i bilanci non sono solo istituzionali. Sono anc - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.