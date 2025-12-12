Padula ottiene il finanziamento per il potenziamento della videosorveglianza urbana

L'Amministrazione di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha ottenuto un finanziamento nel quadro del POC “Legalità” 2014-2020. L’obiettivo è potenziare il sistema di videosorveglianza urbana, migliorando la sicurezza e la tutela del territorio comunale.

