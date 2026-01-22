Il Napoli accelera sul mercato, concentrandosi sull’attaccante del Verona, Mateta, e mantenendo contatti diretti con il club scaligero. La Juventus, nel frattempo, valuta alternative e si concentra su altri profili come En-Nesyri. La situazione tra i due club si sviluppa rapidamente, con l’obiettivo di rafforzare le proprie rosa in vista della prossima stagione. Ecco le ultime novità sulle trattative in corso.

Giovane Juventus: contatti diretti tra Napoli e Verona. Bianconeri concentrati su Mateta ed En-Nesyri, ma l’obiettivo di riserva rischia di sfumare. La Juventus prosegue la sua caccia incessante a un rinforzo per il reparto avanzato, una priorità assoluta per consegnare a Luciano Spalletti l’attaccante necessario ad affrontare la seconda parte di stagione. Mentre i riflettori sono puntati sui nomi “caldi” di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace e Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe, profili esperti e pronti per l’immediato, sullo sfondo si muovono trame di mercato che rischiano di sottrarre ai bianconeri una delle alternative monitorate nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giovane Juventus, il Napoli non vuole perdere tempo: pressing sull’attaccante del Verona e contatti diretti tra i due club. Ultimissime

Leggi anche: Giovane Juve, l’Inter vuole inserirsi nella corsa per l’attaccante del Verona: gli scaligeri fissano il prezzo. Le ultime sull’interesse dei bianconeri

Giovane Juve, anche Dortmund ed Inter sull’attaccante del Verona: il club scaligero detta le condizioni per la cessione. La richiestaIl mercato si infiamma con il giovane attaccante del Verona, richiesto da Juve, Dortmund e Inter.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Vice Yildiz, spunta l'affarone Verona dopo Maldini: doppio duello Juve-Napoli; Non solo Maldini: Juve e Napoli si sfidano anche per Giovane; CorSport: su Maldini c'è anche la Juventus; Carrasco è stato proposto al Napoli da un po'. Schira: per Giovane il Verona chiede 18-20 milioni (bonus inclusi), ma accetterebbe anche un prestito con obbligo di riscatto.; Diretta live calciomercato 20 gennaio 2026 Roma e rinnovo Dybala, la Juve vira su Giovane, Napoli insiste per En-Nesyri.

Calciomercato Napoli, Lucca e Lang verso la cessione: via prima della JuventusDopo la trasferta di Champions League, come previsto, il calciomercato Napoli prende il volo: sono ore sempre più calde per Lorenzo Lucca e Noa ... msn.com

Giovane, Juve indietro: è sfida Napoli-LazioLa Juventus sarebbe abbastanza indietro sul fronte Giovane Santana, attaccante brasiliano classe 2003 del Verona. Come riportato da Sky Sport, sarebbe infatti in corso in queste ore ... tuttojuve.com

La Lazio prova il primo assalto a Giovane La Juventus osserva con interesse La situazione sull'attaccante dell'Hellas - facebook.com facebook

Juventus Next Gen-Ascoli, Mister Tomei:”Loro squadra giovane e in salute, partita dura” x.com