Giovane Juve anche Dortmund ed Inter sull’attaccante del Verona | il club scaligero detta le condizioni per la cessione La richiesta
Il mercato si infiamma con il giovane attaccante del Verona, richiesto da Juve, Dortmund e Inter. Il club scaligero stabilisce le condizioni: 15 milioni di euro e la permanenza del brasiliano fino a fine stagione. Le trattative sono in corso, con tutte le big pronte a mettere sul tavolo le proprie offerte per assicurarsi il talento emergente.
Giovane Juve, il Verona chiede 15 milioni di euro e la permanenza del brasiliano fino a giugno. Sul giocatore anche Inter e Dortmund. La Juventus ha intensificato i contatti per assicurarsi le prestazioni di una delle rivelazioni più luminose del campionato: l'attaccante brasiliano Giovane. Il classe 2003, attualmente in forza all' Hellas Verona, è diventato l'obiettivo principale per rinfrescare il reparto offensivo di Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la "Vecchia Signora" deve però fare i conti con una concorrenza agguerrita, rappresentata dall' Inter e dai tedeschi del Borussia Dortmund, entrambi pronti a darsi battaglia per il talento sudamericano durante la sessione invernale.
