Giovane Juve l’Inter vuole inserirsi nella corsa per l’attaccante del Verona | gli scaligeri fissano il prezzo Le ultime sull’interesse dei bianconeri

28 nov 2025

Giovane Juve, l’Inter accelera per l’attaccante del Verona. Il prezzo schizza a 30 milioni: i bianconeri devono inserirsi prima dell’asta. Il calciomercato di gennaio si scalda e l’attaccante Giovane del Verona è diventato l’oggetto del desiderio in Serie A. La Juventus deve muoversi rapidamente se vuole evitare che il suo principale rivale, l’ Inter, si assicuri un giovane talento del 2003. La richiesta di Cristian Chivu alla dirigenza nerazzurra è chiara: chiudere subito l’operazione già a gennaio, a seguito della prestazione che il brasiliano ha avuto contro l’ Inter meno di un mese fa, dove si mise in mostra per personalità e concretezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

