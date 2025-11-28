Giovane Juve l’Inter vuole inserirsi nella corsa per l’attaccante del Verona | gli scaligeri fissano il prezzo Le ultime sull’interesse dei bianconeri
Giovane Juve, l’Inter accelera per l’attaccante del Verona. Il prezzo schizza a 30 milioni: i bianconeri devono inserirsi prima dell’asta. Il calciomercato di gennaio si scalda e l’attaccante Giovane del Verona è diventato l’oggetto del desiderio in Serie A. La Juventus deve muoversi rapidamente se vuole evitare che il suo principale rivale, l’ Inter, si assicuri un giovane talento del 2003. La richiesta di Cristian Chivu alla dirigenza nerazzurra è chiara: chiudere subito l’operazione già a gennaio, a seguito della prestazione che il brasiliano ha avuto contro l’ Inter meno di un mese fa, dove si mise in mostra per personalità e concretezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Da EROE a problema: ma ADZIC è davvero pronto per la JUVE? Il giovane montenegrino aveva deciso Juventus-Inter segnando il goal del definitivo 4-3 in pieno recupero. Nelle settimane successive però ha giocato pochissimo e nell'unica partita da titolare i - facebook.com Vai su Facebook
“Aiutiamo l’Italia. Fermate la Serie A” Occhi Juve su Giovane e Bernabé Plusvalenze: De Laurentiis rinviato a giudizio Adams cambia agente. Toro, rinnovo o addio Cobolli guida gli azzurri La prima pagina del 21 novembre ? #Tuttosport Vai su X
Giovane piace a mezza Serie A: dalla Juve al Milan, ecco chi vuole il talento del Verona - Il Verona si coccola un altro talento, già nei radar delle big italiane: parliamo di Giovane, duttile attaccante brasiliano arrivato la scorsa estate a zero dal Corinthians. corrieredellosport.it scrive
Giovane piace davvero a tutti, Inter e Milan lottano per i portieri: Caprile e Suzuki in pole position. La Juventus segue Hojbjerg - Difficile vederlo partire a gennaio, ma in estate si scatenerà un'asta gigante ... Scrive eurosport.it
Juve, per la difesa si punta a un giovane italiano - La Juventus deve ringiovanire il proprio reparto arretrato specialmente pensando alla prossima stagione. Da calciomercato.com