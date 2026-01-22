Giorgio Petrosyan si racconta a Un altro podcast | l' ossessione di essere il numero uno

Giorgio Petrosyan, campione di kickboxing, si racconta nella nuova puntata di “Un altro podcast”. In questa intervista, con naturalezza e senza apparenze, condivide il suo percorso, le sfide e l’ossessione di mantenere il ruolo di numero uno nel suo sport. Per ascoltare la conversazione integrale, è possibile visitare il nostro canale YouTube.

Giorgio Petrosyan si racconta nella nuova puntata di “Un altro podcast” ( guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube ). La sua è la storia di chi nasce nella guerra e si costruisce nel sacrificio, fino a diventare leggenda. I numeri raccontano di una carriera irripetibile — 125 incontri, 120 vittorie, 22 titoli mondiali — ma non spiegano fino in fondo chi sia davvero l’uomo che tutti hanno imparato a chiamare “The Doctor”. Costretto a convivere con la fame, la povertà e il dolore, fugge dall’Armenia in cerca di un futuro migliore. L’Italia diventa casa, il ring una necessità vitale. Il sogno di essere il numero uno si trasforma in ossessione: allenarsi sempre, ovunque, anche mentre lavora, anche quando il corpo chiede tregua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

