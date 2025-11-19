Il campione di kickboxing Giorgio Petrosyan | Quando sono arrivato in Italia avevo 13 anni e tredicimila risse in Armenia
La Gazzetta dello Sport intervista Giorgio Petrosyan, campione di kickboxing, che ha deciso di ritirarsi, per lui è in programma un ultimo combattimento s abato sera all’Allianz di Milano contro il portoghese José Sousa. Petrosyan, perché smette? «La voglia c’è, ma preparare un match è diventato un inferno. Sa quanti infortuni ho avuto?». No, elenchi. «Mi sono rotto 11 volte la mano sinistra, la destra non so nemmeno quante, poi tre fratture della mandibola, le ginocchia, i piedi, l’ernia cervicale, il naso spaccato che per me è normale. Mi sono sempre operato in tempo e ho risolto i problemi, ma quando la testa vuole spingere il corpo le dice: “Oh, fermati, mi c’hai 20 anni”». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
