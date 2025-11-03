Gli Oasis Sanremo e nonna Armanda Francesco Gabbani si racconta a Supernova il podcast di Alessandro Cattalan

Carrara, 3 novembre 2025 – Il cantautore toscano Francesco Gabbani è il protagonista della nuova puntata di Supernova, il podcast di Alessandro Cattalan che racconta i personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport in chiave inedita. E questa volta a mettersi a nudo è proprio Gabbani, con la sua immagine “sempre felice e sorridente”, ma che nasconde un animo “molto inquieto e autoanalitico fin da piccolo”.  Il suo idolo? “ Mia nonna Armanda. Ha sempre sofferto, è sempre stata malata, ma ogni volta che le chiedevi come stava, rispondeva ‘bene’. Non ho mai idolatrato nessuno, ma ho sempre stimato le caratteristiche umane delle persone”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

