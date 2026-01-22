Santiago Giménez, attaccante del Milan ancora in fase di recupero dopo l’infortunio alla caviglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'ESPN Mexico'. Ha espresso gratitudine per la fiducia mostrata dalla società e il supporto ricevuto, sottolineando l’importanza di un ambiente che lo difende dalle critiche. Inoltre, ha condiviso un aneddoto su Modric, offrendo uno sguardo più personale sulla sua esperienza nel calcio.

Ha anche ammesso che giocare per il Milan è stato un sogno che si è avverato e ha ricordato di aver guardato i rossoneri fin da bambino. " Il Milan è una squadra per cui sognavo di giocare fin da bambino. Guardare Dida, Kaká, Crespo, Ronaldinho, Pirlo, mi fa venire la pelle d'oca. Rappresentare la loro maglia è un grande onore per me". "I sogni diventano realtà e apprezzo molto il fatto che si fidino di me, perché personalmente non ho mai avuto grandi prestazioni sportive", ha affermato. Luka Modric è uno dei giocatori più vicini a Santiago Gimenez. In un'intervista a ESPN, l'attaccante messicano ha confessato che il croato, che è anche suo vicino di casa, dà il buon esempio e ha condiviso un aneddoto che ha vissuto con la sua famiglia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giménez: “Il Milan si fida di me, mi difende dalle critiche e lo apprezzo. Modric? Vi racconto un aneddoto”

