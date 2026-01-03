Ex Milan Serginho su Berlusconi | Potrei scrivere un libro su di lui Vi racconto un aneddoto
Serginho, ex calciatore del Milan, ha condiviso alcuni ricordi e riflessioni su Silvio Berlusconi in un’intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. L’ex centrocampista brasiliano ha annunciato di poter scrivere un libro su alcune esperienze vissute con l’ex presidente rossonero, raccontando un aneddoto significativo. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sulla figura di Berlusconi, tra ricordi personali e riflessioni sulla carriera e il rapporto con il club.
Sérgio Cláudio dos Santos, conosciuto meglio da tutti come Serginho, ex Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni alla 'Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Willie Peyote: «Torino? Io allo stadio da oltre 20 anni, vi racconto Bilbao e la prima partita». Poi l’aneddoto su Sanremo
Leggi anche: Serginho su Modric: “Un campione come lui fa la differenza. Al Milan ha portato…”
Serginho: Ho perso mio figlio per la sigaretta elettronica. Berlusconi mi dava lezioni con i bodyguard; Milan, Serginho: “Berlusconi inimitabile. Istanbul? Questione mentale, o di stregoneria…”; Milan Serginho | Berlusconi inimitabile Istanbul? Questione mentale o di stregoneria…; Serginho: Tante cazzate, a Istanbul all'intervallo litigammo tutti. Succedeva che....
Serginho: "Tante cazzate, a Istanbul all'intervallo litigammo tutti. Succedeva che..." - Serginho, ex calciatore del Milan, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. milannews.it
Serginho: "Ho perso mio figlio per la sigaretta elettronica. Berlusconi mi dava lezioni con i bodyguard" - L'ex esterno del Milan tra dolore e ricordi: "Il mio ragazzo era un atleta, faceva Ju- msn.com
Serginho: "Un incubo gli inizi con Zaccheroni. Quando Berlusconi mi insegnò l'anticipo" - Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Serginho ha raccontato la sua avventura al Milan partendo dagli inizi con Zaccheroni: "Un incubo! tuttomercatoweb.com
. @acmilan, #Serginho: “ #Berlusconi inimitabile. Istanbul Questione mentale, o di stregoneria …” - #TBT #Amarcord #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com
Serginho: "Potrei scrivere un libro sul presidente. Era inimitabile, unico. Veniva spesso in spogliatoio, dando consigli di tattica e dicendo di dare spettacolo. Capitava anche che pranzasse con noi a Milanello. Un giorno mi prese da parte per insegnarmi a dif - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.