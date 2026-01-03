Ex Milan Serginho su Berlusconi | Potrei scrivere un libro su di lui Vi racconto un aneddoto

Serginho, ex calciatore del Milan, ha condiviso alcuni ricordi e riflessioni su Silvio Berlusconi in un’intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. L’ex centrocampista brasiliano ha annunciato di poter scrivere un libro su alcune esperienze vissute con l’ex presidente rossonero, raccontando un aneddoto significativo. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sulla figura di Berlusconi, tra ricordi personali e riflessioni sulla carriera e il rapporto con il club.

Sérgio Cláudio dos Santos, conosciuto meglio da tutti come Serginho, ex Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni alla 'Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

