Ex Milan Serginho su Berlusconi | Potrei scrivere un libro su di lui Vi racconto un aneddoto

Serginho, ex calciatore del Milan, ha condiviso alcuni ricordi e riflessioni su Silvio Berlusconi in un’intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. L’ex centrocampista brasiliano ha annunciato di poter scrivere un libro su alcune esperienze vissute con l’ex presidente rossonero, raccontando un aneddoto significativo. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sulla figura di Berlusconi, tra ricordi personali e riflessioni sulla carriera e il rapporto con il club.

Serginho: "Ho perso mio figlio per la sigaretta elettronica. Berlusconi mi dava lezioni con i bodyguard" - L'ex esterno del Milan tra dolore e ricordi: "Il mio ragazzo era un atleta, faceva Ju- msn.com

Serginho: "Un incubo gli inizi con Zaccheroni. Quando Berlusconi mi insegnò l'anticipo" - Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Serginho ha raccontato la sua avventura al Milan partendo dagli inizi con Zaccheroni: "Un incubo! tuttomercatoweb.com

. @acmilan, #Serginho: “ #Berlusconi inimitabile. Istanbul Questione mentale, o di stregoneria …” - #TBT #Amarcord #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Serginho: "Potrei scrivere un libro sul presidente. Era inimitabile, unico. Veniva spesso in spogliatoio, dando consigli di tattica e dicendo di dare spettacolo. Capitava anche che pranzasse con noi a Milanello. Un giorno mi prese da parte per insegnarmi a dif - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.