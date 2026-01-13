Musetti infortunio contro Zverev | si ritira E Bertolucci lo difende dalle critiche

Lorenzo Musetti ha dovuto interrompere la sua partecipazione al torneo di Zverev a causa di un infortunio, suscitando alcune critiche. Dopo una buona prova a Hong Kong, la sua stagione ha subito una battuta d’arresto. Bertolucci ha preso posizione per difendere il tennista italiano, evidenziando il valore e le difficoltà di un atleta giovane e in crescita. La vicenda evidenzia le sfide e le pressioni nel percorso di un talento emergente nel circuito ATP.

(Adnkronos) – Infortunio, e qualche critica, per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro ha iniziato la sua stagione perdendo la finale dell'Atp di Hong Kong, dove è stato battuto dal kazako Alexander Bublik in due set, ma in cui ha festeggiato, proprio grazie alla qualificazione all'ultimo atto del torneo, l'accesso, per la prima volta in carriera, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Lorenzo Musetti si ritira nell’esibizione contro Zverev in Australia: non vuole correre rischi Leggi anche: Musetti si fa male e si ritira dopo il primo set nell’esibizione contro Zverev: allarme in vista degli Australian Open La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Australian Open, Sinner e Musetti studiano gli incroci: derby non prima dei quarti. Pericoli Fonseca e Tien, e se Berrettini...; Salire le scale fa bene al cuore, pochi gradini riducono rischio infarto: lo studio; Ranking Atp, Musetti nel gotha del tennis italiano. Vola Bublik, cala Fritz. Musetti, infortunio contro Zverev: si ritira. E Bertolucci lo difende dalle critiche - Il tennista azzurro ha iniziato la sua stagione perdendo la finale dell'Atp di Hong Kong, dove è stato battuto dal kazako Alexander Bublik in due se ... adnkronos.com

