Candreva in Nazionale L’ex Lazio ed Inter entra nello staff tecnico dell’Under 15 | Onorato per questa opportunità

Juventusnews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Candreva, l’ex bianconero inizia la sua carriera da tecnico: dopo il ritiro ad aprile 2025 e la qualifica UEFA B, sarà assistente di Enrico Battisti nell’Italia Under 15. Antonio Candreva intraprende una nuova sfida professionale, entrando ufficialmente nello staff tecnico dell’ Italia Under 15 guidata dal Commissario Tecnico Enrico Battisti. Una decisione importante per l’ex esterno, che ha appeso gli scarpini al chiodo nell’aprile 2025, chiudendo una lunghissima e prestigiosa carriera. Subito dopo il ritiro, Candreva ha intrapreso il percorso formativo, conseguendo la qualifica UEFA B, primo step necessario per iniziare la sua seconda vita nel mondo del calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

candreva in nazionale l8217ex lazio ed inter entra nello staff tecnico dell8217under 15 onorato per questa opportunit224

© Juventusnews24.com - Candreva in Nazionale. L’ex Lazio ed Inter entra nello staff tecnico dell’Under 15: «Onorato per questa opportunità»

Argomenti simili trattati di recente

candreva nazionale l8217ex lazioCandreva torna in Nazionale: il nuovo ruolo dell’ex Lazio - Con un comunicato ufficiale è stato reso noto l'inizio della nuova avventura di Antonio Candreva. Da msn.com

candreva nazionale l8217ex lazioInizia una nuova avventura per Antonio Candreva: i dettagli - Inizia una nuova avventura per l'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, Antonio Candreva. Scrive laziopress.it

candreva nazionale l8217ex lazioCandreva comincia la carriera da tecnico: l’ex Lazio nominato nello staff dell’Italia U15. Ecco il comunicato ufficiale - Arriva il comunicato ufficiale Antonio Candreva, dopo aver salutato il calcio giocato nella primavera del 2025, ha sce ... Si legge su lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Candreva Nazionale L8217ex Lazio