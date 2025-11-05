Candreva in Nazionale L’ex Lazio ed Inter entra nello staff tecnico dell’Under 15 | Onorato per questa opportunità
Candreva, l’ex bianconero inizia la sua carriera da tecnico: dopo il ritiro ad aprile 2025 e la qualifica UEFA B, sarà assistente di Enrico Battisti nell’Italia Under 15. Antonio Candreva intraprende una nuova sfida professionale, entrando ufficialmente nello staff tecnico dell’ Italia Under 15 guidata dal Commissario Tecnico Enrico Battisti. Una decisione importante per l’ex esterno, che ha appeso gli scarpini al chiodo nell’aprile 2025, chiudendo una lunghissima e prestigiosa carriera. Subito dopo il ritiro, Candreva ha intrapreso il percorso formativo, conseguendo la qualifica UEFA B, primo step necessario per iniziare la sua seconda vita nel mondo del calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Corigliano: celebrata la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate Celebrata anche nell'area urbana di Corigliano l'importante ricorrenza del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, nella quale il pensiero va, pertanto, a tutti c - facebook.com Vai su Facebook
Candreva torna in Nazionale: il nuovo ruolo dell’ex Lazio - Con un comunicato ufficiale è stato reso noto l'inizio della nuova avventura di Antonio Candreva. Da msn.com
Inizia una nuova avventura per Antonio Candreva: i dettagli - Inizia una nuova avventura per l'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, Antonio Candreva. Scrive laziopress.it
Candreva comincia la carriera da tecnico: l’ex Lazio nominato nello staff dell’Italia U15. Ecco il comunicato ufficiale - Arriva il comunicato ufficiale Antonio Candreva, dopo aver salutato il calcio giocato nella primavera del 2025, ha sce ... Si legge su lazionews24.com