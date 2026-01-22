Giancarlo Giammetti ricorda Valentino | Ci siamo sempre intesi perfettamente su cosa fare Si è spento nel sonno non ha sofferto

Giancarlo Giammetti ricorda Valentino: “Ci siamo sempre intesi perfettamente su cosa fare. Si è spento nel sonno, senza soffrire”. La collaborazione tra i due designer è stata fondamentale per il successo di Valentino, caratterizzato da un rapporto di lavoro stabile e condiviso. La loro intesa ha segnato un’epoca della moda italiana, lasciando un’eredità importante nel settore.

“Abbiamo sempre lavorato insieme e ci siamo sempre intesi perfettamente su cosa dovevamo fare e quando. Fino al giorno in cui ci siamo ritirati tutti e due insieme dal lavoro”. Così Giancarlo Giammetti ricorda Valentino Garavani, all’apertura del secondo giorno della camera ardente dello stilista in Piazza Mignanelli. E sulla morte, avvenuta serenamente, aggiunge: “Si è spento nel sonno, non ha sofferto”. Giammetti racconta anche il momento di preghiera vissuta con l’arcivescovo monsignor Samuele Sangalli: “Ci ha riempito di commozione e ha fatto una bella preghiera. Valentino era molto religioso “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

