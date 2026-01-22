Valentino è morto nel sonno non ha sofferto | le parole di Giancarlo Giammetti Secondo giorno di camera ardente dello stilista a Roma

Valentino Garavani, uno dei stilisti più influenti del panorama internazionale, è deceduto nel sonno all’età di 93 anni. Questa notizia è stata confermata da Giancarlo Giammetti, suo storico collaboratore. Il secondo giorno di camera ardente, aperto alla Fondazione PM23 a Roma, permette ai fan e ai colleghi di onorare la memoria di un’icona della moda, scomparsa pacificamente e senza sofferenza.

È morto nel sonno, senza soffrire. È questa la notizia che accompagna il secondo giorno di camera ardente di Valentino Garavani, aperta anche oggi alla Fondazione PM23 in piazza Mignanelli a Roma, dove da ieri una folla composta e continua ha sfilato per rendere omaggio allo stilista scomparso a 93 anni. Già dalle prime ore del mattino decine di persone si sono messe in coda davanti alla sede della fondazione, che resterà aperta fino alle 18. Un flusso costante, fatto di addetti ai lavori, amici, romani, turisti, appassionati di moda e semplici cittadini, tutti uniti dal desiderio di salutare per l’ultima volta uno dei protagonisti assoluti dell’eleganza italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

