Gears Of War | E-Day uscirà nel 2026 conferma Microsoft

Microsoft ha annunciato ufficialmente che Gears of War: E-Day sarà disponibile nel 2026, mettendo fine alle speculazioni e confermando il ritorno della celebre saga. La notizia attende i fan di tutto il mondo, curiosi di scoprire cosa riserverà il nuovo capitolo.

Microsoft ha finalmente rotto il silenzio attorno a Gears of War: E-Day, confermando in modo sempre più evidente che il nuovo capitolo della storica saga arriverà nel 2026. La dichiarazione più forte arriva direttamente da The Coalition, che sui social ha pubblicato un messaggio brevissimo ma chiarissimo: “Emergence Begins. 2026.” Una frase che non lascia spazio a troppe interpretazioni e che di fatto ribadisce quanto già suggerito al momento del reveal. A rafforzare ulteriormente questa indicazione è arrivato anche uno spot dedicato a Xbox Game Pass, trasmesso durante i The Game Awards 2025. Nel filmato, tra le novità in arrivo l’anno prossimo, compare un’inquadratura fugace ma inequivocabile: sulla parete di un corridoio appare la scritta “Coming 2026” affiancata dal logo di Gears of War. Game-experience.it

Gears Of War: E-Day pare sia confermato in uscita nel corso del 2026 - Day sembra proprio destinato ad arrivare nel corso del 2026, in base a un paio di indizi piuttosto chiari da parte di Xbox Game Studios e in attesa di una comunicazione precisa. multiplayer.it

Gears of War E-Day, è ufficiale: il kolossal sparatutto di Microsoft esce nel 2026! - Day nel 2026 su PC, Xbox Series X|S e Game Pass L'epica guerra alle Locuste di Gears of War E- msn.com

Il nuovo gioco di Tomb Raider uscirà nel 2027. #tombraider - facebook.com facebook