Gears of War | E-Day è il gioco più ambizioso di The Coalition ed uscirà nel 2026
Mike Crump, studio head di The Coalition, ha affermato che Gears of War: E-Day non sarà solo un ritorno alle origini, ma sarà anche il gioco più ambizioso mai realizzato dal team. Il dirigente ha anche precisato che l’uscita è prevista nel corso del 2026, anno che coinciderà con il ventesimo anniversario del debutto di Gears of War. Un traguardo simbolico che lo studio intende celebrare con un titolo capace di rinnovare la serie senza tradirne l’identità. Crump ha spiegato su Xbox Wire che Gears of War: E-Day è stato sviluppato interamente da zero in Unreal Engine 5, con l’obiettivo di mantenere intatto il “feeling” classico della saga, introducendo però soluzioni tecniche e creative inedite. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: Gears Of War: E-Day uscirà nel 2026, conferma Microsoft
Leggi anche: Divinity è un “gioco completamente nuovo” ed è il titolo “più grande ed ambizioso” di Larian Studios
Gears of War E-Day, è ufficiale: il kolossal sparatutto di Microsoft esce nel 2026!; Gears Of War: E-Day pare sia confermato in uscita nel corso del 2026; Gears of War: E-Day è il capitolo più ambizioso del franchise; Gears of War: E-Day è il gioco più ambizioso di The Coalition.
Gears of War: E-Day è il gioco più ambizioso di The Coalition - Gli sviluppatori di The Coalition hanno accennato a Gears of War: E- multiplayer.it
The Coalition: "Gears of War: E-Day è il nostro gioco più ambizioso finora" - Lo studio ritiene inoltre che questa sia un'opportunità brillante per i nuovi arrivati di familiarizzare con il franchise Gears. gamereactor.it
Gears of War E-Day è il titolo “più ambizioso” di The Coalition - The Coalition ha fornito un breve ma promettente aggiornamento su Gears of War: E- vgmag.it
The Coalition conferma che Gears of War E-Day è ancora previsto per il 2026, nonostante l’assenza del gioco ai The Game Awards. https://gametimers.it/gears-of-war-e-day-e-confermato-per-il-2026-the-coalition-ribadisce-uscita-nonostante-assenza-ai-the- - facebook.com facebook
Prima di Final Fantasy, prima di Metal Gear, Tomb Raider era il mio gioco preferito. Senza poi un particolare perché visto che da piccola li trovavo super difficili. Si amava e basta. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.