Mike Crump, studio head di The Coalition, ha affermato che Gears of War: E-Day non sarà solo un ritorno alle origini, ma sarà anche il gioco più ambizioso mai realizzato dal team. Il dirigente ha anche precisato che l’uscita è prevista nel corso del 2026, anno che coinciderà con il ventesimo anniversario del debutto di Gears of War. Un traguardo simbolico che lo studio intende celebrare con un titolo capace di rinnovare la serie senza tradirne l’identità. Crump ha spiegato su Xbox Wire che Gears of War: E-Day è stato sviluppato interamente da zero in Unreal Engine 5, con l’obiettivo di mantenere intatto il “feeling” classico della saga, introducendo però soluzioni tecniche e creative inedite. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Gears of War: E-Day è il gioco più ambizioso di The Coalition ed uscirà nel 2026

