Gaza Trump | Opero nel settore immobiliare e territorio è in un' ottima posizione

Il presidente Donald Trump ha annunciato la creazione di un “Consiglio di pace” volto a facilitare un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Sottolineando l’interesse di vari attori, Trump ha evidenziato l’importanza di coinvolgere diversi paesi in iniziative che possano favorire la stabilità nella regione. Questa mossa si inserisce nel quadro degli sforzi internazionali per promuovere la pace e la sicurezza in un contesto di tensioni persistenti.

Il presidente Donald Trump ha inaugurato il suo “Consiglio di pace” per guidare gli sforzi per mantenere un cessate il fuoco nella guerra di Israele con Hamas, insistendo sul fatto che “tutti vogliono far parte” dell’organismo che potrebbe eventualmente rivaleggiare con le Nazioni Unite – nonostante molti alleati degli Stati Uniti abbiano scelto di non parteciparvi. I n un discorso al World Economic Forum, Trump ha cercato di creare slancio per un progetto volto a delineare il futuro della Striscia di Gaza devastata dalla guerra, che questa settimana è stata messa in ombra, prima dalle minacce di conquistare la Groenlandia, e poi da una drammatica ritirata da quella spinta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gaza, Trump: Genocidio è quello commesso il 7 ottobre

