Le prospettive del settore immobiliare italiano e globale nel 2026

Le prospettive del settore immobiliare italiano e globale nel 2026 appaiono orientate verso una fase di stabilità e consolidamento. Dopo un rallentamento tra il 2023 e il 2024, il mercato sembra aver ritrovato equilibrio nel 2025, aprendo possibilità di crescita sostenibile. Questi trend indicano un clima più prevedibile per investitori e operatori, in un contesto caratterizzato da fattori economici e normativi in evoluzione.

Il settore immobiliare Se tra il 2023 ed il 2024 il mercato dell'immobiliare aveva subito un rallentamento, durante l'anno appena trascorso sembra essersi avviato verso un nuovo periodo di stabilità. Infatti, il 2025 è stato caratterizzato da una sostanziale ripartenza dell' aumento delle compravendite, merito anche della riduzione dei tassi da parte della BCE. Allo stesso tempo, gli acquirenti hanno mostrato sempre più maggiore interesse verso quartieri in fase di rigenerazione urbana, nonché verso immobili che presentano caratteristiche di maggiore efficienza e una migliore qualità abitativa.

