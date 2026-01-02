Mo | media ' Israele gestirà valico Rafah tramite un sito d' ispezione'

Le autorità israeliane si stanno preparando a riaprire il valico di Rafah, situato al confine tra Gaza e l’Egitto. Secondo fonti ufficiali, le forze di sicurezza sono in attesa di una direttiva politica per gestire l’apertura del sito d’ispezione, che consentirà il transito in entrambe le direzioni. La riapertura del valico rappresenta un passaggio importante nelle dinamiche di sicurezza e nei rapporti regionali.

