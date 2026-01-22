Gascoigne racconta la caduta che gli ha provocato la rottura di sei costole | Piangevo a dirotto

Paul Gascoigne ha condiviso dettagli sul suo ricovero d'emergenza, causato da una caduta domestica che ha provocato la rottura di sei costole e danni ai polmoni. L'ex calciatore ha descritto il momento di grande paura, ricordando di aver visto suo padre tra le nuvole e di essere stato preso dal panico. Un racconto sincero che mette in luce la sua difficile esperienza personale.

