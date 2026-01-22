Gascoigne racconta la caduta che gli ha provocato la rottura di sei costole | Piangevo a dirotto
Paul Gascoigne ha condiviso dettagli sul suo ricovero d'emergenza, causato da una caduta domestica che ha provocato la rottura di sei costole e danni ai polmoni. L'ex calciatore ha descritto il momento di grande paura, ricordando di aver visto suo padre tra le nuvole e di essere stato preso dal panico. Un racconto sincero che mette in luce la sua difficile esperienza personale.
Paul Gascoigne ha raccontato il ricovero d'urgenza dopo la caduta domestica che gli ha fratturato sei costole e danneggiato i polmoni: "Vedevo mio padre tra le nuvole ed ero davvero in preda al panico".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Francesco Totti: “Mi affianca un tizio a un semaforo, piangeva a dirotto”. Gli racconta la sua storia
Ian Rush racconta come la fidanzata-modella gli ha salvato la vita: “Pensavo di essere spacciato”Ian Rush condivide un episodio personale in cui la sua fidanzata-modella gli ha salvato la vita.
Sama racconta ’La caduta di un impero’. Il lungo viaggio da Ferruzzi a Mani PuliteQuando ha nominato il nipote Cairo, tre anni e mezzo, gli occhi gli si sono un po’ illuminati e un po’ velati di commozione. Ho scritto questo libro per lui e per gli altri nipoti, non volevo che ... lanazione.it
Buon Natale a tutti da Paul #Gascoigne, Diego Armando #Maradona, Roberto #Baggio, Kylian #Mbappé, Leo #Messi e Gary #Lineker. Note - Se avete piacere seguitemi anche sul mio profilo Instagram francescovitale86 e sul mio canale Twitch Calci - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.