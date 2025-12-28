Ian Rush racconta come la fidanzata-modella gli ha salvato la vita | Pensavo di essere spacciato
Ian Rush condivide un episodio personale in cui la sua fidanzata-modella gli ha salvato la vita. L’ex calciatore, noto per le sue esperienze sportive, descrive il malore che lo ha colpito in casa, il ricovero ospedaliero e l’importanza del supporto della moglie in un momento difficile. Un racconto che evidenzia il valore dell’assistenza e della presenza nei momenti di emergenza.
L’ex attaccante del Liverpool e della Juventus racconta il malore in casa, il ricovero e il ruolo decisivo della moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
