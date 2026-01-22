Garlasco un anno dopo la svolta | la Procura verso la richiesta di processo per Andrea Sempio Il nodo del Dna | Compatibile non significa appartiene a

A un anno dalla riapertura del caso Chiara Poggi, la Procura di Garlasco si appresta a chiedere il processo per Andrea Sempio. Il punto centrale resta il nodo del DNA, con la precisazione che una compatibilità non equivale necessariamente a un’appartenenza. La vicenda, tornata sotto i riflettori, evidenzia le sfide delle indagini forensi e le delicate interpretazioni scientifiche nel corso di un procedimento giudiziario ancora aperto.

È trascorso un anno dalla riapertura dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Dal gennaio dello scorso anno Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è tornato ufficialmente indagato dalla Procura di Pavia per omicidio in concorso, un’accusa che l’uomo ha sempre respinto. A distanza di diciotto anni dal delitto, l’inchiesta si avvicina ora a una fase conclusiva. Dopo il deposito della consulenza della patologa forense Cristina Cattaneo, chiamata a riesaminare alcuni aspetti legati alle cause della morte e alla dinamica dell’aggressione, i pm pavesi dovranno tirare le somme. 🔗 Leggi su Leggo.it

Se conoscevo Alberto Stasi? No, qualche anno dopo l'omicidio ero in un locale di Garlasco con Marco Poggi e i nostri amici. Lo abbiamo visto e abbiamo chiesto di cambiare tavolo: così Andrea Sempio a Verissimo

