Gallina | Alla scuola Calderone di Carini manutenzione insufficiente riscaldamenti ancora non funzionanti

La scuola Calderone di Carini affronta nuovamente problemi di riscaldamento, nonostante siano stati effettuati interventi di manutenzione. La situazione evidenzia la necessità di interventi più efficaci per garantire un ambiente scolastico adeguato e sicuro per studenti e personale. La scuola e le autorità competenti sono chiamate a trovare soluzioni tempestive e durature.

Ancora una volta la scuola Calderone di Carini si trova a fare i conti con un problema grave e inaccettabile: i riscaldamenti non funzionano, nonostante nella giornata di oggi sia stato effettuato un intervento di manutenzione. L’intervento, annunciato come risolutivo, non ha prodotto alcun.🔗 Leggi su Palermotoday.it A scuola fa troppo freddo, bimba di 4 anni si sente male a Palermo: “Riscaldamenti non funzionanti da 13 anni”Una bambina di 4 anni si è sentita male a causa delle basse temperature nella scuola dell'infanzia di Palermo, dove i riscaldamenti risultano inattivi da 13 anni. Udc Carini, Giovanni Gallina: "Sostegno alla proposta di legge a tutela delle pensioni degli ex precari"Giovanni Gallina, rappresentante dell’Udc a Carini, esprime il suo sostegno alla proposta di legge volta a proteggere le pensioni degli ex precari del pubblico impiego. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Freddo in aula, s'attassa e si protesta anche in provincia. India, storia di una scuola diversa, di volontari e la gallina che batte l’intelligenza artificialeSANTHANKULAM (Tamil Nadu) – La mia avventura inizia all'aeroporto di Chennai, una piccola città indiana con circa 11 milioni di abitanti, alle 9 del mattino. Non ero mai stato in India e, sebbene da ... repubblica.it La Penna Del Web. . Primo piano live. Conduce: Soprano Patrizia Gallina. Ospite: Cantante, Compositore Clara Serina Nuovo allo streaming o vuoi migliorare Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.