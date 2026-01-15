A scuola fa troppo freddo bimba di 4 anni si sente male a Palermo | Riscaldamenti non funzionanti da 13 anni
Una bambina di 4 anni si è sentita male a causa delle basse temperature nella scuola dell'infanzia di Palermo, dove i riscaldamenti risultano inattivi da 13 anni. La situazione evidenzia problemi di condizioni ambientali adeguate negli ambienti scolastici, sollecitando l'attenzione su interventi necessari per garantire sicurezza e benessere agli studenti.
Una bambina di 4 anni si è sentita male perché nella scuola dell'infanzia che frequenta a Palermo faceva troppo freddo. La denuncia dei sindacati: "In alcuni istituti temperature come quelle di un frigorifero". 🔗 Leggi su Fanpage.it
