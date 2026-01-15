Una bambina di 4 anni si è sentita male a causa delle basse temperature nella scuola dell'infanzia di Palermo, dove i riscaldamenti risultano inattivi da 13 anni. La situazione evidenzia problemi di condizioni ambientali adeguate negli ambienti scolastici, sollecitando l'attenzione su interventi necessari per garantire sicurezza e benessere agli studenti.

Una bambina di 4 anni si è sentita male perché nella scuola dell'infanzia che frequenta a Palermo faceva troppo freddo. La denuncia dei sindacati: "In alcuni istituti temperature come quelle di un frigorifero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Choc a Palermo, bimba si sente male a scuola per il freddo: termosifoni rotti da 13 anni

Leggi anche: Emergenza freddo nelle scuole: alunni in classe a 6 gradi tra Palermo e Siracusa. Una bambina di 4 anni si sente male

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

A scuola fa troppo freddo: gli studenti se ne vanno a casa; A scuola fa troppo freddo: gli studenti se ne vanno a casa; Guasti alle caldaie: scuole chiuse per il freddo nella provincia di Taranto; Scuole al gelo: 8 studenti su 10 hanno sofferto il freddo al rientro in classe.

A scuola fa troppo freddo, bimba di 4 anni si sente male a Palermo: “Riscaldamenti non funzionanti da 13 anni” - Una bambina di 4 anni si è sentita male perché nella scuola dell'infanzia che frequenta a Palermo faceva troppo freddo ... fanpage.it