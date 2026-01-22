Furti in Valsassina giro di vite della Prefettura | più controlli e azioni coordinate

La Prefettura della Valsassina ha annunciato un rafforzamento dei controlli e delle azioni coordinate in risposta ai recenti furti nella zona. Questo intervento mira a garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini di Primaluna e dei comuni limitrofi, attraverso un intervento tempestivo e condiviso tra le forze dell'ordine. Un’attenzione costante per prevenire e contrastare i reati, rafforzando la presenza sul territorio.

Una risposta ferma e coordinata per garantire la serenità dei cittadini di Primaluna e della Valsassina. È questo l'esito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto mercoledì 21 gennaio dal Prefetto di Lecco. I furti in abitazioneL’incontro, nato dalla richiesta del.🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Sicurezza, giro di vite per le feste. Più controlli nel centro storico Controlli in zone a rischio. Giro di vite della questuraLa Polizia di Stato intensifica i controlli nelle aree della città considerate a maggior rischio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Furti in Valsassina, giro di vite della Prefettura: più controlli e azioni coordinate; Sicurezza in Valsassina: il prefetto rafforza i controlli. Giro di vite contro i furti. «In Valsassina forze dell'ordine più in giro»Primaluna (Premalüne) - Giro di vite contro i furti in abitazione. Il prefetto, dopo il grido d'allarme partito da Primaluna, annuncia una maggior presenza delle forze dell'ordine in Valsassina: «Lo S ... corrieredilecco.it FURTI IN VALLE, IL PREFETTO: SERVE LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINIVALSASSINA – Una risposta ferma e coordinata per garantire la serenità dei cittadini di Primaluna e della Valsassina. È questo l’esito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica pre ... valsassinanews.com https://www.lecconews.news/news/furti-in-valsassina-il-prefetto-serve-la-collaborazione-dei-cittadini-441480 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.