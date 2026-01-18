Controlli in zone a rischio Giro di vite della questura

La Polizia di Stato intensifica i controlli nelle aree della città considerate a maggior rischio. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire situazioni di degrado e illegalità. Le operazioni mirano a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e a promuovere un ambiente più sicuro per tutti.

Giro di vite, da parte della Polizia di Stato, nelle zone della città più degradate e dove è maggiore il rischio di incorrere in situazioni di rischio. Nelle prime due settimane del 2026, gli operatori della Questura reggiana hanno effettuato ben 255 interventi, alcuni su iniziativa ed altri collegati a segnalazioni effettuate direttamente dai cittadini e pervenute alla sala operativa. Da questi interventi sono scaturiti gli arresti di quattro persone, mentre altre dodici sono state denunciate a piede libero. Che il 2026 sia partito con un intenso 'pressing' da parte degli uomini e donne in uniforme lo si deduce dal numero di controlli effettuati in due settimane: 2.

