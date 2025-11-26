Mezzo pesante esce di strada sulla E45 recuperato con l’autogrù
Umbertide (Perugia), 26 novembre 2025 – Brutto incidente stradale questa mattina intorno alle 7,30 sulla E45, poco prima dello svincolo di Umbertide, in direzione sud. Un mezzo pesante ha sbandato travolgendo il new jersey di cemento. Il mezzo pesante è poi rimasto in bilico sulla piccola scarpata che costeggia la strada. La circolazione non è stata interrotta, ma è rimasta aperta soltanto una corsia di marcia. Sul posto i vigili del fuoco, anche con l’autogrù, l’Anas e la polizia stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
