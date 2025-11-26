Mezzo pesante esce di strada sulla E45 recuperato con l’autogrù

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Umbertide (Perugia), 26 novembre 2025 – Brutto incidente stradale questa mattina intorno alle 7,30 sulla E45, poco prima dello svincolo di Umbertide, in direzione sud. Un mezzo pesante ha sbandato travolgendo il new jersey di cemento. Il mezzo pesante è poi rimasto in bilico sulla piccola scarpata che costeggia la strada. La circolazione non è stata interrotta, ma è rimasta aperta soltanto una corsia di marcia. Sul posto i vigili del fuoco, anche con l’autogrù, l’Anas e la polizia stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

mezzo pesante esce di strada sulla e45 recuperato con l8217autogr249

© Lanazione.it - Mezzo pesante esce di strada sulla E45, recuperato con l’autogrù

Altre letture consigliate

mezzo pesante esce stradaMezzo pesante esce di strada sulla E45, recuperato con l’autogrù - Umbertide (Perugia), 26 novembre 2025 – Brutto incidente stradale questa mattina intorno alle 7,30 sulla E45, poco prima dello svincolo di Umbertide, in direzione sud. Riporta lanazione.it

SS 21 “della Maddalena” chiusa ad Argentera per mezzo pesante intraversato - La SS 21 della Maddalena è temporaneamente chiusa ad Argentera, in entrambe le direzioni, per un mezzo pesante intraversato in Francia. Scrive quotidianopiemontese.it

Pegognaga, mezzo pesante fuori strada: conducente soccorso - 00 di oggi, 24 novembre, sulla SP 49 a Pegognaga, un autotreno Scania è uscito autonomamente dalla sede stradale. Da vocedimantova.it

Cerca Video su questo argomento: Mezzo Pesante Esce Strada