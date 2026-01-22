Incidente sull' autostrada A22 furgoncino tampona un tir fermo nella piazzola di sosta | due persone morte Incendio dopo lo schianto

Nella notte di giovedì 22 gennaio, sull'autostrada A22 a Brentino Belluno, si è verificato un incidente tra un furgone e un tir fermo in piazzola di sosta. L'impatto ha causato la morte di due persone e un incendio successivo allo schianto. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti per i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza. La dinamica è ancora in fase di accertamento.

BRENTINO BELLUNO (VERONA) - Incidente nella notte di giovedì 22 gennaio lungo l'autostrada A22 all'altezza di Brentino Belluno, in provincia di Verona, dove un furgone ha tamponato un tir fermo in piazzola di sosta che, a causa del forte impatto, si è incendiato. Il bilancio è di due persone morte: un uomo e una donna che viaggiavano a bordo del furgoncino. I soccorsi I soccorsi sono intervenuti sul posto insieme alle squadre dei vigili del fuoco. L'autista del camion è rimasto illeso, ma per le due persone nel furgone non c'è stato nulla da fare. Numerose le squadre di vigili del fuoco arrivate sul posto dai Comandi di Verona e Trento, che hanno estinto le fiamme che si erano propagate anche al mezzo pesante, carico di rotoli di carta e cartone.

