Furgone tampona tir in A22 | due persone morte tra le fiamme Autostrada del Brennero paralizzata
Nella notte sull’autostrada A22 al chilometro 188, un furgone ha tamponato un tir, provocando un incendio che ha coinvolto i due occupanti del veicolo. L’incidente ha causato la morte delle due persone e ha provocato la paralisi del traffico sulla tratta. L’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco è ancora in corso per chiarire le cause e gestire le conseguenze dell’incidente.
L'incidente nel cuore della notte al chilometro 188 dell’autostrada del Brennero: il mezzo con a bordo due persone ha preso fuoco dopo l’impatto con un autoarticolato fermo. Traffico bloccato.🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente sull'autostrada A22, furgoncino tampona un tir fermo nella piazzola di sosta: due persone morte. Incendio dopo lo schiantoNella notte di giovedì 22 gennaio, sull'autostrada A22 a Brentino Belluno, si è verificato un incidente tra un furgone e un tir fermo in piazzola di sosta.
