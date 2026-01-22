Furgone tampona tir in A22 | due persone morte tra le fiamme Autostrada del Brennero paralizzata

Nella notte sull’autostrada A22 al chilometro 188, un furgone ha tamponato un tir, provocando un incendio che ha coinvolto i due occupanti del veicolo. L’incidente ha causato la morte delle due persone e ha provocato la paralisi del traffico sulla tratta. L’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco è ancora in corso per chiarire le cause e gestire le conseguenze dell’incidente.

