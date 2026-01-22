Tawifq racconta la sua esperienza di fuga dalla Striscia di Gaza, un’area segnata da conflitti e incertezza. La sua testimonianza evidenzia le difficoltà quotidiane e la mancanza di prospettive per chi vive in questa regione. La situazione rimane critica, lasciando molte persone senza speranza e costrette a cercare vie di uscita per un domani migliore.

"La situazione è molto difficile, fa molto paura, non c’è vita a Gaza. E non c’è futuro per chi abitata a Gaza". C’è una calma rassegnazione nelle parole di Tawifq, 33 anni, palestinese della Striscia di Gaza, arrivato a Roncadelle una settimana fa, per ricongiungersi con la moglie e con i suoi tre figli, il più piccolo dei quali è nato a ottobre, senza che lui avesse potuto tenerlo in braccio prima di pochi giorni fa. Un’uscita che è stata possibile non grazie a un sistema strutturato di protezione, ma attraverso un’ evacuazione straordinaria, organizzata dal Consolato Italiano, attivata in emergenza e con l’assenso di Israele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuga dalla Striscia di Gaza. L’odissea di Tawifq: "La mia vita sarà qui"

