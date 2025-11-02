“Qui la vita è impossibile”. Gli abitanti di Jabalia, nella Striscia di Gaza, si trovano nelle vicinanze della Linea Gialla, il confine dietro il quale le truppe israeliane si sono ritirate e rimangono di stanza in base all’accordo di cessate il fuoco con Hamas. “Vivo qui con la mia famiglia di sei persone, ma viviamo nella paura “, racconta un uomo, mentre un altro sottolinea che “finché la Linea Gialla e l’esercito rimangono qui, la vita è impossibile “. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Qui la vita è impossibile”: le testimonianze dei palestinesi nella Striscia di Gaza vicino la Linea Gialla dell’Idf