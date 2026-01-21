Francesca Basile morta pochi giorni dopo il parto a Taranto | problema all' aorta la possibile causa

Francesca Basile, 25 anni, è deceduta pochi giorni dopo il parto nella sua abitazione di Lama, Taranto. Secondo le prime ricostruzioni, una possibile causa della morte potrebbe essere un problema all’aorta, mai diagnosticato in precedenza. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze e valutare eventuali approfondimenti medici.

Un problema all’aorta, mai individuato prima, sarebbe all’origine della morte di Francesca Basile, la giovane di 25 anni deceduta nella notte tra l’8 e il 9 gennaio nella sua abitazione di Lama, a Taranto, a pochi giorni dalla nascita del figlio. L’incarico e i tempi della relazione definitiva È quanto sarebbe emerso dai primi risultati dell’esame autoptico disposto dalla Procura e affidato al medico legale Eloisa Maselli dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, su incarico del pm Flavia De Grazia. La relazione definitiva sarà depositata entro 60 giorni. Escluso il legame con parto e gravidanza La donna aveva partorito il suo primo bambino il 24 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

