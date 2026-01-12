Morta a 25 anni dopo il parto chi era Francesca Basile Al figlio scriveva | Grazie per avermi scelta

Francesca Basile, giovane di 25 anni di Taranto, è scomparsa l'8 gennaio, pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo bambino la Vigilia di Natale. La sua storia ha suscitato riflessioni sul valore della vita e sulla fragilità delle speranze, lasciando un messaggio affettuoso al figlio:

Francesca Basile, 25enne di Taranto, è morta l'8 gennaio dopo essere diventata mamma la Vigilia di Natale. Da quando aveva scoperto di essere incinta teneva sui social un diario della gravidanza. Al bimbo scriveva: "Grazie per avermi scelta".

