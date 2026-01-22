FP project dei fratelli Pingitore
L’FP Project, ideato dai fratelli Pingitore, nasce dall’esperienza consolidata di musicisti professionisti. Fedele e Ippolito Pingitore si occupano di batteria e percussioni, mentre Salvatore suona il basso e Francesco la chitarra e canta. Questo progetto riflette la passione musicale e la collaborazione tra artisti con competenze diverse, offrendo un repertorio vario e di qualità. Un punto di riferimento per gli appassionati di musica autentica e ricercata.
"A testa alta", una serie modesta da far rabbrividire "Boris". Eppure magnetica L'FP project nasce da un'idea dei fratelli Pingitore; Fedele Pingitore (Batteria e percussioni) Salvatore Pingitore (Basso) Ippolito Pingitore (Batteria e percussioni) e Francesco Pingitore (Chitarra e voce). Il progetto ha come obiettivo la divulgazione di composizioni originali, di chiara estrazione jazzistica, contaminati principalmente dai ritmi afro-brasiliani, ed in generale influenzati dal mondo latin- jazz. Le composizioni proposte dal chitarrista Francesco, vengono lavorate e arrangiate da tutti e quattro i componenti, che grazie alla loro preparazione musicale, mostrano delle notevoli propensioni verso l'arrangiamento e l'orchestrazione degli stessi.
