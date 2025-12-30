Teatro all’asta appello in rima di Pingitore | Salvate il Salone Margherita

Pier Francesco Pingitore ha rivolto un appello in rima per salvare il Salone Margherita, recentemente messo all’asta dalla Banca d’Italia. Ospite a 'BellaMa' su Rai2, insieme a Milena Miconi e Martufello, ha sottolineato l’importanza storica e culturale di questo teatro romano, invocando attenzione e tutela per un patrimonio artistico di valore.

(Adnkronos) – Pier Francesco Pingitore, ospite a 'BellaMa' oggi su Rai2, insieme a Milena Miconi e Martufello, ha lanciato un appello in rima per il Salone Margherita, nel giorno in cui la Banca d'Italia ha annunciato di aver messo all'asta il celebre teatro di via dei Due Macelli a Roma. Pingitore, fondatore della compagnia del .

