Forum parcheggio double face Pronto a funzionare per le Olimpiadi | Sotto i posti auto sopra i pannelli

È stato completato il nuovo parcheggio double face del Forum di Assago, pronto a essere operativo in vista delle Olimpiadi. La struttura prevede posti auto situati sotto pannelli fotovoltaici, offrendo una soluzione sostenibile e funzionale. Questa innovativa realizzazione coniuga efficienza energetica e praticità, contribuendo a migliorare la gestione degli spazi di sosta durante eventi di grande portata.

Completato il parcheggio double face del Forum di Assago. Sopra pannelli fotovoltaici e sotto le auto. Cap Evolution (Gruppo Cap) ha completato un nuovo impianto fotovoltaico da 789 kWp installato sulle pensiline del parcheggio della struttura che vedrà il Forum di Assago (Milano Ice Skating Arena) come protagonista alle prossime Olimpiadi invernali. Il progetto è un esempio virtuoso di come le superfici già impermeabilizzate possano essere trasformate in asset energetici a supporto della decarbonizzazione, senza consumo di nuovo suolo. L'intervento, che rientra in un piano di investimenti del Gruppo da oltre 6 milioni di euro, permetterà di alimentare il vicino depuratore con energia rinnovabile.

