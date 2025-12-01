Una madre snaturata? | il libro double face di Serpentini e Carlini che capovolge storia e certezze

Esce per Artemia Nova Editrice il nuovo libro di Elso Simone Serpentini e Fabio Carlini, Una madre snaturata?, un progetto editoriale originale e coraggioso che gioca con la forma per mettere in crisi il contenuto.Non è un libro da leggere soltanto: è un libro da capovolgere. Letteralmente. Un libro double face: due copertine, due verità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

