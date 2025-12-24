Ponte a Signa (Firenze), 24 dicembre 2025 – Una buona notizia per i cittadini di Ponte a Signa. Si sono infatti appena conclusi e sono finalmente stati inaugurati, ieri mattina, i lavori di adeguamento alla viabilità esistente del capoluogo, relativamente al primo lotto, ovvero al parcheggio posto sotto la nuova rampa d’accesso al ponte fra Signa e Lastra a Signa. Da ieri mattina l’area di sosta di via di Sotto è quindi aperta e fruibile da parte della cittadinanza. Il parcheggio ha in totale 54 posti auto e 6 stalli dedicati ai motocicli. Posteggi a strisce bianche, attenzione al lavaggio il martedì mattina, dalle 6 alle 7, come avverte la segnaletica appena apposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aperto il parcheggio sotto la rampa. I residenti respirano: 54 posti auto

Leggi anche: Vallebona, ok al parcheggio. Posti per studenti e residenti

Leggi anche: Nuovo parcheggio in Vicolo Ognissanti: 65 posti per i residenti del centro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Completato il parcheggio in via di Sotto: da oggi è aperto e fruibile dalla cittadinanza, 54 i posti auto; Parcheggio di Rampa Zara, Castiglioni: «Bloccato da interessi di più persone»; Lastra a Signa, completato il parcheggio in via di Sotto: aperto e fruibile.

Aperto il parcheggio sotto la rampa. I residenti respirano: 54 posti auto - Il Comune assicura: "Fra due mesi l’opera sarà completata" ... lanazione.it