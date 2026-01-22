Fortini Juve si apre una opportunità? Questo club si è tirato indietro nella corsa al giocatore della Fiorentina Cosa sta succedendo
L'interesse di Fortini Juve per il terzino della Fiorentina sembra aver subito una frenata, con il club bianconero che si è tirato indietro nella trattativa. La situazione attuale evidenzia come la Roma al momento non sia coinvolta, lasciando aperte diverse possibilità per il futuro del giocatore. Analizzare i dettagli di questa operazione permette di comprendere meglio le strategie di mercato delle squadre interessate.
Fortini Juve, il terzino della Fiorentina resta sul mercato e la Roma per il momento sembra fuori dai giochi. Opportunità per i bianconeri?. Il calciomercato invernale entra in una fase cruciale per la Roma, impegnata a colmare una lacuna evidente sulla corsia mancina. Con l’indisponibilità prolungata di Angelino e un Tsimikas che non sembra aver convinto pienamente lo staff tecnico, la dirigenza giallorossa ha virato con decisione su un profilo giovane e di grande prospettiva: Fortini. Il giovane talento, attualmente di proprietà della Fiorentina, è stato individuato come l’innesto ideale per dare fiato e dinamismo a Wesley. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Fortini, stallo con la Fiorentina: Juventus e Roma alla finestraNon si sblocca la trattativa tra la Fiorentina e gli agenti di Niccolò Fortini. Il laterale classe 2006 è al centro di diverse attenzioni sul mercato e, secondo quanto riportato da ... tuttojuve.com
Solo una chiamata della Juventus per Fortini: le ultime novitàFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Nicolò Fortini della Fiorentina che è seguito da diversi club di Serie A, tra cui la Juventus che però ... tuttojuve.com
