L'interesse di Fortini Juve per il terzino della Fiorentina sembra aver subito una frenata, con il club bianconero che si è tirato indietro nella trattativa. La situazione attuale evidenzia come la Roma al momento non sia coinvolta, lasciando aperte diverse possibilità per il futuro del giocatore. Analizzare i dettagli di questa operazione permette di comprendere meglio le strategie di mercato delle squadre interessate.

Fortini Juve, il terzino della Fiorentina resta sul mercato e la Roma per il momento sembra fuori dai giochi. Opportunità per i bianconeri?. Il calciomercato invernale entra in una fase cruciale per la Roma, impegnata a colmare una lacuna evidente sulla corsia mancina. Con l’indisponibilità prolungata di Angelino e un Tsimikas che non sembra aver convinto pienamente lo staff tecnico, la dirigenza giallorossa ha virato con decisione su un profilo giovane e di grande prospettiva: Fortini. Il giovane talento, attualmente di proprietà della Fiorentina, è stato individuato come l’innesto ideale per dare fiato e dinamismo a Wesley. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fortini Juve, si apre una opportunità? Questo club si è tirato indietro nella corsa al giocatore della Fiorentina. Cosa sta succedendo

Mateta Juve, il giocatore ha detto no ad una destinazione: svolta nella trattativa? Cosa sta succedendoMateta Juve, l’attaccante ha comunicato al club di preferire un trasferimento in Serie A o di rimanere in Premier.

En-Nesyri Juve, il Fenerbahce apre al prestito: una big di Serie A pronta ad anticipare la Vecchia Signora. Di chi si tratta e cosa sta succedendoIl nome di En-Nesyri torna a circolare con interesse tra le pretendenti della Serie A.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Fortini, la Roma tenta il sorpasso alla Juve: i dettagli dell'offerta alla Fiorentina; Non solo Roma per Fortini, c'è la Juve: due contropartite per la Fiorentina; Calciomercato: derby Juve-Roma per Fortini, sirene turche per Calhanoglu; Juventus e Roma piombano su Fortini: nodo rinnovo per la Fiorentina, spunta il prezzo.

Fortini, stallo con la Fiorentina: Juventus e Roma alla finestraNon si sblocca la trattativa tra la Fiorentina e gli agenti di Niccolò Fortini. Il laterale classe 2006 è al centro di diverse attenzioni sul mercato e, secondo quanto riportato da ... tuttojuve.com

Solo una chiamata della Juventus per Fortini: le ultime novitàFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Nicolò Fortini della Fiorentina che è seguito da diversi club di Serie A, tra cui la Juventus che però ... tuttojuve.com

Fortini #Juve Le richieste della #Fiorentina x.com

Fortini Juve Le richieste della Fiorentina - facebook.com facebook