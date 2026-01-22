Forino minacciate in casa durante un furto | la solidarietà del sindaco Olivieri

Il sindaco di Forino, Olivieri, ha espresso vicinanza alla famiglia vittima di un furto in casa, sottolineando come episodi simili colpiscano profondamente sia le persone coinvolte che l’intera comunità. In momenti di difficoltà, è importante rafforzare il senso di solidarietà e vicinanza tra cittadini, per affrontare insieme le sfide e mantenere un clima di sicurezza e coesione nel territorio.

«Eventi come quello accaduto l’altra sera segnano profondamente chi li subisce e un’intera comunità. Non posso quindi che esprimere la mia vicinanza e la massima solidarietà». Con queste parole il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, è intervenuto dopo l’episodio che ha visto due donne minacciate nella loro abitazione da ladri armati di una spranga. Secondo quanto riferito, i malviventi hanno sradicato una cassaforte a muro al secondo piano dell’abitazione, lasciandola poi cadere da un balcone, prima di allontanarsi. Durante l’azione le due donne presenti in casa sarebbero state minacciate. Nel suo intervento, il primo cittadino ha richiamato l’attenzione sul lavoro svolto dall’amministrazione comunale sul fronte della sicurezza.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

FORINO SOTTO SHOCK: IRRUZIONE ARMATA IN CASA, ANZIANA MINACCIATA CON UNA SPRANGA Un fatto di estrema gravità ha scosso la comunità di Forino. Quattro persone armate e con il volto coperto hanno fatto irruzione in un'abitazione, minaccia - facebook.com facebook