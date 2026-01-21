Colpo a Forino | furto gravissimo in una cartolibreria del centro

Nel cuore di Forino, si è verificato un grave episodio di furto presso una cartolibreria nel centro cittadino. L’evento ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale, che si interpella sulle misure di sicurezza adottate. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e garantire la sicurezza dei locali commerciali della zona.

La titolare denuncia gravi danni e incertezza sul futuro. Indagini in corso per risalire agli autori del gesto Momenti di forte tensione si sono verificati ieri nel centro di Forino, dove una cartolibreria è stata colpita da un furto di particolare gravità. L’attività, situata in una zona centrale del paese, ha subito danni rilevanti che hanno messo seriamente a rischio la sua prosecuzione. A riferire quanto accaduto è stata la stessa titolare dell’esercizio commerciale, che ha affidato ai social un messaggio di forte amarezza. «Dopo il Covid pensavo di aver superato ogni difficoltà — ha scritto —.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Gandino, incendio in una cartolibreria del centro: due persone intossicate

Leggi anche: Perugia, tentato furto in un negozio del centro storico. Mencaglia (FdI): "Episodio gravissimo"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Furto con scasso al supermercato, colpo da 60 mila euro: cassaforte divelta con la smerigliatrice e ladri in fugaPORDENONE. Furto con scasso in un supermercato nella notte, colpo da decine di migliaia di euro: ladri in fuga e indagini in corso dei carabinieri. Il fatto è successo ad Azzano Decimo, in provincia d ... ildolomiti.it

| La Folgore Caratese piazza un colpo di altissimo profilo assicurandosi la firma di Franco Lepore, esterno leccese classe 1985. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore, confermando la volontà del club di Carate Bri - facebook.com facebook