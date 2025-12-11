I ladri non si arrendono furto a casa del Sindaco | è psicosi

Un furto ha colpito la casa del sindaco di Parolise, Antonio Ferullo, evidenziando la crescente preoccupazione e psicosi tra i residenti dell’Irpinia. Tre ladri, con abiti mimetici e passamontagna, hanno agito con un piano studiato nei minimi dettagli, alimentando il clima di tensione nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Abiti mimetici, passamontagna e un piano d'azione studiato nei minimi dettagli: così tre ladri sono riusciti a mettere a segno un colpo nell'abitazione del sindaco di Parolise, Antonio Ferullo, alimentando ulteriormente il clima di paura che, ormai da settimane, attraversa l'Irpinia. Approfittando dell'assenza dei proprietari, la banda ha avuto tutto il tempo di neutralizzare il sistema d'allarme e introdursi nella villetta senza lasciare tracce. Una volta all'interno, i malviventi hanno agito con impressionante rapidità, portando via argenteria, gioielli in oro e orologi di valore.

